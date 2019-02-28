Прокуратура Израиля предъявит премьер-министру Беньямину Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что собирается предъявить премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Как сообщает BBC, предъявление обвинения может произойти только после досудебных слушаний.

Ранее полиция Израиля рекомендовала предъявить Нетаньяху и его жене Саре обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия. Политик вину ранее не признал.