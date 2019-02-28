Прокуратура Израиля предъявит премьер-министру Беньямину Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что собирается предъявить премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Как сообщает BBC, предъявление обвинения может произойти только после досудебных слушаний.
Ранее полиция Израиля рекомендовала предъявить Нетаньяху и его жене Саре обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия. Политик вину ранее не признал.ОбществоВласть
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