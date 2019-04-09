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Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

10:06, 09.04.2019
Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня
Фото: pixabay.com

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.

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