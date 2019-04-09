Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что является русскоязычным человеком.

В качестве подтверждения своих слов он заявил о готовности написать диктант или сочинение, при этом добавив, что для него «абсолютно естественно говорить на русском языке».

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил», — отметил он в эфире телеканала ICTV.

Несмотря на эти слова, Порошенко призвал граждан учить украинский язык.

Напомним, по результатам первого тура выборов на Украине за кандидата в президенты страны Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%.