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МВД России предложило ужесточить госнадзор в области безопасности дорожного движения

19:31, 08.04.2019
МВД России предложило ужесточить госнадзор в области безопасности дорожного движения
Фото: realnoevremya.ru

МВД России предложило осуществлять госнадзор в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок.

Для этого ведомство начало разработку поправок в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

МВД предлагает распространить положение о госнадзоре в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок на все поднадзорные субъекты, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым предусмотреть проведение внеплановых проверок субъектов надзора на основании мотивированного представления Госавтоинспекции и индикаторов риска нарушения обязательных требований.

В МВД считают, что указанные меры позволят повысить эффективность и своевременность выявления рисков совершения правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также позволят снизить количество ДТП.

Ранее в ГИБДД России предложили переобучать водителей, которые в первые 2 года своего водительского стажа попали в ДТП.

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