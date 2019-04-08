МВД России предложило ужесточить госнадзор в области безопасности дорожного движения

МВД России предложило осуществлять госнадзор в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок.

Для этого ведомство начало разработку поправок в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

МВД предлагает распространить положение о госнадзоре в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок на все поднадзорные субъекты, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым предусмотреть проведение внеплановых проверок субъектов надзора на основании мотивированного представления Госавтоинспекции и индикаторов риска нарушения обязательных требований.



В МВД считают, что указанные меры позволят повысить эффективность и своевременность выявления рисков совершения правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также позволят снизить количество ДТП.

Ранее в ГИБДД России предложили переобучать водителей, которые в первые 2 года своего водительского стажа попали в ДТП.