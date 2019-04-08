За допуск детей на концерты «18+» организаторов предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы Анатолий Выборный и молодежный парламент при Госдуме выступили с предложением обязать организаторов концертов «18+» не пускать на них детей, сообщает «Российская газета».

В противном случае организаторов предлагают штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в прокуратуре Татарстана объяснили отмену концерта группы IC3PEAK в Казани в прошлом году. Там сообщили, что выступление группы, которое было запланировано на 23 ноября в «Фабрике Алафузова», не состоялось из-за расторжения договора аренды по инициативе собственника лофт-студии. Сам он отрицает «оказание на него давления со стороны должностных лиц».