В прокуратуре РТ объяснили отмену концерта IC3PEAK в Казани

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В прокуратуре Татарстана объяснили отмену концерта группы IC3PEAK в Казани в прошлом году.

Там сообщили, что выступление группы, которое было запланировано на 23 ноября в «Фабрике Алафузова», не состоялось из-за расторжения договора аренды по инициативе собственника лофт-студии. Сам он отрицает «оказание на него давления со стороны должностных лиц», пишет ТАСС.

Отмечается, что причастность правоохранительных органов и органов местного самоуправления к отмене концерта не установлена.

Напомним, в ноябре прошлого года в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала. После отмены выступления IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры».

Концерт группы также не состоялся в Перми. В Новосибирске группу перед выступлением задержали, а в Красноярске вызвали на беседу с силовиками.