Правительство РФ положительно оценило законопроект о штрафах для коммерсантов за незаконную перепланировку

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект, который подразумевает распространение штрафов за незаконную перепланировку на предпринимателей, сообщает «Российская газета».

Сегодня под статью «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» попадают только физические лица. Если незаконную перепланировку проведет организация, то спросить фактически не с кого. В Госдуме подготовили законопроект, меняющий ситуацию. Так, для юридических лиц штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что упрощен порядок перепланировки нежилых помещений в жилых домах. Раньше перепланировка таких помещений в принципе не предусматривалась законом, а предполагалась лишь их реконструкция.



