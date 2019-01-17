Предпринимателям упростили перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах

Упрощен порядок перепланировки нежилых помещений в жилых домах. Раньше перепланировка таких помещений в принципе не предусматривалась законом, а предполагалась лишь их реконструкция.

Теперь перенести перегородки и сделать пространство более удобным для бизнеса станет легче, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ. Изменения в законодательстве облегчили задачу предпринимателям, открывающим офисы и магазины в приспособленных под нежилые помещения квартирах старых многоэтажек.



Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ вступили в силу 8 января. В статье ЖК РФ, регулирующей переустройство и перепланировку жилых помещений, термин «жилые помещения» заменен на «помещения в многоквартирном доме».

«К нам поступало много обращений по поводу того, как осуществить и оформить перепланировку нежилого помещения, — пояснила «Реальному времени» заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова. — Этот вопрос был всегда в числе проблемных. Применительно к такому помещению речь шла о реконструкции, а получить на нее разрешение в многоквартирном жилом доме практически невозможно. Поэтому многим предпринимателям приходилось решать этот вопрос через суд. Сейчас закон дает возможность переделать нежилое помещение по правилам, практически ничем не отличающимся от правил, по которым проводится перепланировка жилья».