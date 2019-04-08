Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Виктор Благов, проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, умер сегодня в возрасте 83 лет.
О дате и месте прощания с Благовым будет объявлено дополнительно, сообщили в пресс-службе РКК "Энергия".
Благов родился 3 января 1936 года. Он пришел в РКК «Энергия» в 1959 году после окончания МАИ.
Благов участвовал в проектировании кораблей «Восток», «Восход», в подготовке и проведении первого совместного международного полёта космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Также он был был одним из руководителей полетов орбитальных космических станций «Салют» и орбитального комплекса «Мир».
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