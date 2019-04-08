В центре занятости Набережных Челнов рассказали, сколько получат работники заводов Ford за сокращение

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поднял вопрос трудоустройства сотрудников заводов Ford, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью мэрии Набережных Челнов.

Директор центра занятости населения Набережных Челнов Татьяна Быданова рассказала, что работникам закрывающихся предприятий Ford будет предложена выплата от 5,5 до 12 окладов, размер зависит от стажа работы. Для тех, кто проработал менее 5 лет, выплата составит 5,5 оклада, для тех, у кого стаж более 15 лет на предприятии, выплата составит до 12 окладов.

Напомним, ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн. Расчеты связаны с реструктуризацией бизнеса в России.