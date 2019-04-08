Минкомсвязь предложила разрешить иностранцам напрямую владеть 20% СМИ

Министерство коммуникаций и связи РФ подготовило поправки к закону «О СМИ», касающиеся ограничения иностранного владения российскими средствами массовой информации.

Как пишет «Интерфакс», с 2014 года в РФ запрещается иностранцам и лицам с двойным гражданством учреждать в России СМИ или владеть в них долей более 20%. Теперь ограничения будут распространяться только на долю в капитале самого учредителя СМИ. В случае несоответствия владельца СМИ этим требованиям его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, а только в пределах, превышающих 20%.

Ранее суд назначил штраф изданию The New Times в размере 22,25 млн рублей за несвоевременное предоставление Роскомнадзору данных об иностранных источниках финансирования. В Союзе журналистов России отмечали, что это «самый крупный штраф для СМИ в российской истории». Сама глава издания Евгения Альбац получила штраф в 30 тыс. рублей. Журнал попросил денег у своих читателей и за неделю собрал 27 млн рублей. В итоге штраф был выплачен.