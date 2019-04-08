Глава Хакасии подал новый иск к пресс-секретарю «Роснефти»
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал новый иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву после его резкого высказывания.
Иск рассматривается в Абаканском городском суде, пишет «РИА Новости».
О каком высказывании Леонтьева идет речь, не уточняется.
Ранее Коновалов уже выигрывал иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву. Суд посчитал слова последнего обвинением в подкупе избирателей.
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