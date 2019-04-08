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Глава Хакасии подал новый иск к пресс-секретарю «Роснефти»

13:57, 08.04.2019
Глава Хакасии подал новый иск к пресс-секретарю «Роснефти»
Фото: ru.wikipedia.org / Kirill fursov

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал новый иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву после его резкого высказывания.

Иск рассматривается в Абаканском городском суде, пишет «РИА Новости».

О каком высказывании Леонтьева идет речь, не уточняется.

Ранее Коновалов уже выигрывал иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву. Суд посчитал слова последнего обвинением в подкупе избирателей.

ОбществоВласть
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