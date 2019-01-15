Глава Хакасии выиграл иск о защите чести и достоинства у пресс-секретаря «Роснефти»

Глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Суд посчитал слова последнего обвинением в подкупе избирателей.

Юрист Марина Сивирина, представлявшая Валентина Коновалова, рассказала, что иск губернатора был удовлетворен частично, но он не будет добиваться удовлетворения исковых требований в полном объеме.

«В нынешней ситуации такое решение суда — большой плюс»,— передает ее слова «Коммерсант».

Напомним, что 20 сентября 2018 года в программе «NotaBene» в эфире телеканала ТВ7 вышел сюжет Михаила Леонтьева о Коновалове как о кандидате в губернаторы республики. В этом сюжете пресс-секретарь «Роснефти» намекал на сомнительные источники финансирования кампании Коновалова.