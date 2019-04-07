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В России ужесточили контроль за автошколами

07:45, 07.04.2019
В России ужесточили контроль за автошколами
Фото: realnoevremya.ru

Российская Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами по всей стране. Соответствующие приказы МВД вступили в силу с 7 апреля.

Изменения обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД основные программы обучения. Приказ предусматривает выдачу заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, пишет «РИА Новости».

Среду других нововведений – наличие официального сайта у автошкол, что является обязательным условием для получения заключения. Также в ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку.

Срок действия заключений — пять лет с момента выдачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития и МВД не смогли договориться по реформе объединения двух экзаменов для водителей.

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