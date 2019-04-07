В России ужесточили контроль за автошколами
Российская Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами по всей стране. Соответствующие приказы МВД вступили в силу с 7 апреля.
Изменения обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД основные программы обучения. Приказ предусматривает выдачу заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, пишет «РИА Новости».
Среду других нововведений – наличие официального сайта у автошкол, что является обязательным условием для получения заключения. Также в ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку.
Срок действия заключений — пять лет с момента выдачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития и МВД не смогли договориться по реформе объединения двух экзаменов для водителей.Общество
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