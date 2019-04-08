Александр Кадейкин: «Даже когда мы проигрывали в серии 1-3, шансы у Омска и Уфы были равные»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился своими ожиданиями от шестого матча серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом». Напомним, что игра состоится сегодня в 17.00 в Уфе. Счет в серии до четырех побед в данный момент 3-2 в пользу «Авангарда».

— Следующая игра начинается со счета 0:0, так что шансы у обеих команд равные. Даже когда мы проигрывали в серии 1-3, они были равными, поскольку каждый предстоящий матч начинается с нулей на табло. Потом мы выигрываем, и большинство журналистов начинает кричать о психологическом преимуществе «Салавата».



Понимаю, что со стороны так и выглядит. Как и то, что при счете 3-1 одной команде надо выиграть всего один матч. Кажется, что это просто. Но на самом деле каждая игра начинается с равного счета. Поэтому результат зависит только от нас и от того, как мы готовы играть, терпеть и выполнять задания тренера, — приводят слова Кадейкина «Известия».