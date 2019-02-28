Выдавать биометрические загранпаспорта начали МФЦ в 5 городах Татарстана

Не нужно больше далеко ехать за биометрическим загранпаспортом жителям Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска и Лениногорска — достаточно обратиться в местный МФЦ (офис «Мои документы»). Услуга доступна в определенные дни — когда там дежурят сотрудники МВД.



Как сообщили «Реальному времени» в ГБУ «МФЦ в РТ», такая услуга доступна только в городах республики с населением больше 50 тысяч человек. В Набережных Челнах и Нижнекамске прием заявлений на выдачу загранпаспорта осуществляется по понедельникам и четвергам, в Альметьевске, Зеленодольске и Лениногорске — по четвергам.

Для получения загранпаспорта нового образца потребуется предъявить российский паспорт, старый загранпаспорт, если таковой имеется, и фотографию, которая вклеивается в заявление. Фото на новый паспорт сделают прямо в МФЦ.

Ранее эта услуга стала доступна в МФЦ Приволжского района Казани — там заявления на биометрический паспорт начали принимать в декабре 2018. В ближайшее время ГБУ «МФЦ в РТ» планирует открыть прием заявлений на оформление биометрического паспорта в офисах «Мои документы» в Елабуге, Чистополе и Бугульме.