Роскачество составило рекомендации для экономии на путешествиях

Роскачество опубликовало советы для самостоятельных поездок в путешествия. Ведомство указало россиянам на нюансы, позволяющие сэкономить.

В первую очередь Роскачество рекомендовало планировать поездку заранее. Оптимально начинать подготовку за 2—3 месяца, считают в ведомстве. Однако выгодные предложения появляются и за 1—2 недели до вылета.

При этом эксперты отметили, что время государственных праздников и каникул является самым дорогим.

«Совет Роскачества — пользуйтесь календарем цен в онлайн-агентствах и рассматривайте все возможные варианты бронирования: разница зачастую — в десятки тысяч рублей», — говорится в релизе ведомства.

Специалисты обратили внимание на онлайн-сервисы, позволяющие подбирать туры без агентов. Они также посоветовали изучать отзывы, позволяющие составить мнение об отеле или городе.

Также Роскачество советует платить банковской картой и только на проверенных сервисах. «В случае форс-мажора в установленном законом порядке можно отменить и вернуть деньги через банк», — сообщили в ведомстве, добавив, что если турагент принимает оплату только наличными или «с карты на карту», то это повод для беспокойства.