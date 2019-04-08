Археологи обнаружили в Иерусалиме редкие библейские артефакты

В Израиле археологи при раскопках в городе Давида, являющемся одном из старейших районов Иерусалима, нашли древние библейские артефакты.

Ученые обнаружили в руинах общественного здания, вероятно, разрушенного в VI веке до нашей эры, буллу (оттиск печати) и штамп с надписями на иврите. Их возраст составляет порядка 2600 лет, передает портал Archaeology News Network.

Оттиск печати, датируемой периодом Первого Храма, содержит надпись о том, что она принадлежала Натану-Мелеху, слуге царя. Это имя упоминается в Библии всего один раз — во второй Книге царей.

В тексте штампа упоминается имя Икара, сына Матаньяху. По предварительным данным, Икар был крупным землевладельцем.

Стоит отметить, что штампы использовались при подписании документов, а также помогали идентифицировать личность и статус владельца.

Напомним, ранее археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев на юге Египта.