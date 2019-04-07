Британцев, задержанных в Москве, отпустили под подписку о невыезде

Двоих граждан Великобритании, которых задержали предположительно с наркотиками, освободили из полиции под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Об этом заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Более того, выяснилось, что граждан Великобритании освободили еще накануне.

Напомним, ранее сообщалось, что на Чистых прудах в Москве полицейские задержали двух британцев во второй половине дня в субботу, 6 апреля. По предварительным данным, у двух подданных Великобритании были обнаружены пакетики с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу. Уточняется, что мужчины как носители языка преподают английский в одной из языковых школ.







