СМИ сообщили о задержании двух британцев в Москве

На Чистых прудах в Москве полицейские задержали двух британцев во второй половине дня в субботу, 6 апреля.

По предварительным данным, у двух подданных Великобритании были обнаружены пакетики с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что мужчины как носители языка преподают английский в одной из языковых школ.

На данный момент официального подтверждения информации нет.

Напомним, ранее в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.