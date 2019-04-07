СМИ сообщили о задержании двух британцев в Москве
На Чистых прудах в Москве полицейские задержали двух британцев во второй половине дня в субботу, 6 апреля.
По предварительным данным, у двух подданных Великобритании были обнаружены пакетики с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что мужчины как носители языка преподают английский в одной из языковых школ.
На данный момент официального подтверждения информации нет.
Напомним, ранее в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.Общество
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