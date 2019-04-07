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СМИ сообщили о задержании двух британцев в Москве

10:32, 07.04.2019
СМИ сообщили о задержании двух британцев в Москве
Фото: pixabay.com

На Чистых прудах в Москве полицейские задержали двух британцев во второй половине дня в субботу, 6 апреля.

По предварительным данным, у двух подданных Великобритании были обнаружены пакетики с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что мужчины как носители языка преподают английский в одной из языковых школ.

На данный момент официального подтверждения информации нет.

Напомним, ранее в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

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