Военный комиссар Нижегородской области рассказал, сколько призывников направят весной на службу

Этой весной из Нижегородской области на военную службу отправят более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Об этом рассказал военный комиссар Нижегородской области владимир Паков. Сейчас военную службу по призыву проходят более пяти тысяч жителей области. Ожидается, что до 30% тех, кого призовут этой весной, будут с высшим образованием. Известно, что 20 нижегородцев направят в военные роты. Более 20 призывников уже приняли решение заменить год военной службы по призыву на два года службы по контракту.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле — июле 2019 года в Татарстане вызовут на призывные комиссии около 18 тысяч человек, из них более 3,3 тысячи человек отправятся в армию. Об этом сообщил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин на брифинге. Отправлять призывников в армию планируется начать с с 22 апреля.



