В Санкт-Петербурге обсудят проблемы полетов на Луну

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ пройдет лекция, на которой расскажут о проблемах полетов на Луну, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Лекция под названием «На Луну, не покидая Землю. Зачем нужны эксперименты по изоляции для подготовки к межпланетным миссиям» состоится 8 апреля. На ней расскажут об изоляционных экспериментах на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что над Беринговым морем, близ побережья Камчатки, взорвался метеорит. Инцидент произошел 18 декабря 2018 года на высоте 25,6 км, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на NASA. Отмечается, что мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, но при этом уступила взрыву метеорита над Челябинском.