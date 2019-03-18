NASA: в декабре над Камчаткой взорвался метеорит

Над Беринговым морем близ побережья Камчатки взорвался метеорит.

Инцидент произошел 18 декабря на высоте 25,6 км, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на NASA.

Отмечается, что мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, но при этом уступила взрыву метеорита над Челябинском.

Ранее НАСА заявило, что крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны.

Сближение состоится 22 марта. Расстояние между планетой и космическим объектом будет составлять около 305 тыс. километров, что на 80 тыс. километров меньше, чем дистанция от Земли до Луны.