В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от Камчатки

Фото: скриншот

В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На кадрах виден дымный след от небесного тела, а также сам момент взрыва.

Ранее сообщалось, что над Беринговым морем близ побережья Камчатки взорвался метеорит. Инцидент произошел 18 декабря на высоте 25,6 км.

Отмечается, что мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, но при этом уступила взрыву метеорита над Челябинском.