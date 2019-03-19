В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от Камчатки
В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки.
На кадрах виден дымный след от небесного тела, а также сам момент взрыва.
Ранее сообщалось, что над Беринговым морем близ побережья Камчатки взорвался метеорит. Инцидент произошел 18 декабря на высоте 25,6 км.
Отмечается, что мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, но при этом уступила взрыву метеорита над Челябинском.Общество
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