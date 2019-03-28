В Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела.

По информации источника ТАСС, обыски по делу проходят в администрации Хабаровского края, а также офисах членов семьи Ишаева. Собеседник агентства уточнил, что следственные действия начались еще накануне.

Напомним, что с 1991 года Ишаев занимал должность губернатора Хабаровского края. С 2009 по 2013 годы был полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО.

Сегодня утром стало известно об обысках в правительстве Хабаровского края, в которых участвовали сотрудники ФСБ России и Следственного комитета.