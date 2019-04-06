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Происшествия

В частном доме в Башкирии произошел хлопок газа

22:09, 06.04.2019
В частном доме в Башкирии произошел хлопок газа
Фото: 02.mchs.gov.ru

В селе Большеустикинское на территории Башкирии в частном доме произошел хлопок газа.

Инцидент случился в субботу, 6 апреля. В результате хлопка частично обрушилось строение. Пострадал 51-летний мужчина. С ожогами он был доставлен в реанимацию, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Причина ЧП устанавливается. На месте происшествия побывал заместитель начальника главного управление МЧС России по РБ.

Напомним, ранее в Казани случился пожар в девятиэтажном доме.

Происшествия Башкортостан
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