В частном доме в Башкирии произошел хлопок газа
В селе Большеустикинское на территории Башкирии в частном доме произошел хлопок газа.
Инцидент случился в субботу, 6 апреля. В результате хлопка частично обрушилось строение. Пострадал 51-летний мужчина. С ожогами он был доставлен в реанимацию, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Причина ЧП устанавливается. На месте происшествия побывал заместитель начальника главного управление МЧС России по РБ.
Напомним, ранее в Казани случился пожар в девятиэтажном доме.Происшествия Башкортостан
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