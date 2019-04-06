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В Йошкар-Оле пройдут общественные слушания по вопросам рыбной ловли в трех водохранилищах

21:33, 06.04.2019
В Йошкар-Оле пройдут общественные слушания по вопросам рыбной ловли в трех водохранилищах
Фото: pixabay.com

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл заявило о проведении 11 апреля общественных слушаний по вопросам рыбной ловли, сообщается на официальном портале ведомства.

Будут обсуждаться материалы, которые обосновывают допустимый улов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, которые расположены в границах Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии. Также будут представлены материалы, обосновывающие допустимый улов на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Продавцы допускают такое развитие событий из-за запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября. При этом в положениях техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» не уточняется, идет ли речь о живых или о погибших организмах.

ОбществоИнфраструктура БашкортостанУдмуртияТатарстан
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