Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения нужны Конституции

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что есть вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в работе законодательной и исполнительной ветвей власти, сообщается на официальном портале Госдумы.

Со слов Володина, было бы правильно, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Он заметил, что это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума самой важной из принятых депутатами инициатив в марте.



