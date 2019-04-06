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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения нужны Конституции

13:32, 06.04.2019
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения нужны Конституции
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что есть вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в работе законодательной и исполнительной ветвей власти, сообщается на официальном портале Госдумы.

Со слов Володина, было бы правильно, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Он заметил, что это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума самой важной из принятых депутатами инициатив в марте.


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