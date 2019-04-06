В Госдуме РФ прокомментировали смерть депутата Николая Ковалева

Депутат Госдумы РФ, бывший глава ФСБ Николай Ковалев был «настоящим патриотом, который реально сражался за родину». Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, Ковалев был настоящим патриотом, государственником и «очень хорошим товарищем».

«Николай Дмитриевич, что называется, реально сражался за родину, защищал национальные государственные интересы», — цитирует Исаева «РИА Новости».

Также парламентарий добавил, что Ковалев пользовался неизменным авторитетом и у общественности. Он добавил, что для Госдумы это «огромная потеря».

Напомним, Ковалев скончался 5 апреля. Он умер после продолжительной болезни.