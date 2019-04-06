Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на «Евровидении».

По его словам, зрители в первую очередь будут сравнивать его выступление с предыдущим номером на конкурсе в 2016 году.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», — цитирует артиста телеканал «Звезда».

Также Лазарев оценил песни конкурентов и назвал их «хорошими».

Напомним, ранее Сергей Лазарев представил песню под названием «Scream», с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

