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Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

09:41, 06.04.2019
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Фото: sergeylazarev.ru

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на «Евровидении».

По его словам, зрители в первую очередь будут сравнивать его выступление с предыдущим номером на конкурсе в 2016 году.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», — цитирует артиста телеканал «Звезда».

Также Лазарев оценил песни конкурентов и назвал их «хорошими».

Напомним, ранее Сергей Лазарев представил песню под названием «Scream», с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

ОбществоКультура
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