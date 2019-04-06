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Петербургский микробиолог нарисовала портрет Путина и Си Цзиньпина из микробов

03:30, 06.04.2019
Петербургский микробиолог нарисовала портрет Путина и Си Цзиньпина из микробов
Фото: kremlin.ru

Биолог Ольга Пинегина из бактериологической лаборатории Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова нарисовала портрет президента Владимира Путина из микробов.

Работа создана в рамках конкурса картин из микроорганизмов «Красота микромира». Вместо холста используется питательная среда в чашке Петри, а вместо красок — микробы, пишет «Диалог».

Помимо Путина Пинегина изобразила лидера Китая Си Цзиньпиня и иероглиф, обозначающий счастье. Рисунок посвящен «обмену визитами» между лидерами: Путин поедет в Китай в апреле, а китайский лидер обещает приехать в Петербург на экономический форум в июне.

ОбществоВластьМедицина
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