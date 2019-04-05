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Порошенко присудил награды задержанным в Керченском проливе морякам

22:54, 05.04.2019
Порошенко присудил награды задержанным в Керченском проливе морякам
Фото: commons.wikimedia.org / Администрация Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко присудил награды морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом. Награды сегодня получили их семьи, написал украинский лидер в Twitter.

Порошенко пожелал родственникам моряков «скорого возвращения их сыновей, братьев и мужей». «А нам всем — победы и мира на Украине».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором в данной ситуации выступает Москва.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Среди попавших под действие ограничительных мер оказались глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

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