Порошенко присудил награды задержанным в Керченском проливе морякам

Фото: commons.wikimedia.org / Администрация Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко присудил награды морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом. Награды сегодня получили их семьи, написал украинский лидер в Twitter.

Порошенко пожелал родственникам моряков «скорого возвращения их сыновей, братьев и мужей». «А нам всем — победы и мира на Украине».

На Одещині нагородив українських військовослужбовців, які сьогодні перебувають у полоні РФ. Вручив нагороди їхнім родинам, які виховали в них найкращі риси характеру. Від усієї душі бажаю вашим синам, братам і чоловікам швидкого повернення. А нам усім – перемоги і миру в Україні

— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором в данной ситуации выступает Москва.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Среди попавших под действие ограничительных мер оказались глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.