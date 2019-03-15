ЕС ввел санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В списке присутствуют глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором в данной ситуации выступает Москва.

О том, что Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, стало известно в начале марта.