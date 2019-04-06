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Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается туман и до +10

05:31, 06.04.2019
Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается туман и до +10
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 6 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя. В отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до 10°С.

Общество Татарстан
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