Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается туман и до +10

В субботу, 6 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя. В отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до 10°С.