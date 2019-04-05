В коррупционную ситуацию в 2018 году попадали 8,4% опрошенных татарстанцев

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В Татарстане в 2018 году было выявлено 56 фактов неисполнения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, сообщили вчера в казанском Кремле на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, проходившем под председательством Рустама Минниханова.



В частности, в Мензелинском районе прокуратура обнаружила, что начальник отдела опеки и попечительства и одновременно попечитель несовершеннолетнего, самой себе выдавала разрешения на снятие денежных средств подопечного. Чиновницу уволили в связи с утратой доверия.

Тем не менее в соответствии с озвученными на заседании данными проведенного Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу в 2018 году социологического исследования уровня коррупции, лишь 8,4 % опрошенных жителей республики попадали в коррупционную ситуацию за последний год, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году и на 12,8% меньше, чем в 2010-м. Существенные коррупционные риски сегодня, по данным опроса, сохраняются прежде всего при управлении государственным имуществом и земельными участками.

Подробности заседания — в сегодняшнем материале «Реального времени».