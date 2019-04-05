Журнал Time поместил на обложку Путина, опирающегося руками на земной шар

Фото: скриншот

Журнал Time поместил на обложку нового выпуска президента России Владимира Путина. На ней изображен человек, похожий на российского лидера, который опирается руками на земной шар.

«Новый тайный план России. Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — говорится в подзаголовке на обложке.

В статье обсуждается то, «как Путин построил импровизированную империю тиранов и государств-неудачников».

Журнал выйдет 15 апреля.

Напомним, в июле прошлого года журнал Time разместил на обложке совмещенное лицо Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.