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В транспортной прокуратуре не подтвердили, что самолет в Ульяновске чуть не врезался в сугроб

13:47, 26.03.2019 2
В транспортной прокуратуре не подтвердили, что самолет в Ульяновске чуть не врезался в сугроб
Фото: realnoevremya.ru

Проверка Ульяновской транспортной прокуратуры не подтвердила, что двигатель самолета «Аэрофлота» коснулся сугроба при посадке в аэропорту Ульяновска, сообщает ТАСС.

Отмечается, что авиакомпания перестраховалась и решила провести дополнительное обследование самолета, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию. При осмотре воздушного судна повреждений не было выявлено.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет SSJ-100, летевший из Москвы, при посадке в Ульяновске едва не допустил столкновение со снегом на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел минувшей ночью. Пилот воздушного судна после применения реверса усомнился в состоянии лайнера и провел контрольный замер. В результате был обнаружен бруствер из снега на полосе.

ОбществоБизнесТранспорт
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:23
    как же так международный аэрапорт и брусверы это что новое хау в буратиновке или карамзинка
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  • Анонимно 17:27
    эх междугородний аэрапорт между баратаевкой и ульяновском категория то 7 а международный был он всегда обыкновеным и пусть будет а перон в дерме рулежки в дерме что за аэрапорт блин
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