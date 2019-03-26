В транспортной прокуратуре не подтвердили, что самолет в Ульяновске чуть не врезался в сугроб

Проверка Ульяновской транспортной прокуратуры не подтвердила, что двигатель самолета «Аэрофлота» коснулся сугроба при посадке в аэропорту Ульяновска, сообщает ТАСС.

Отмечается, что авиакомпания перестраховалась и решила провести дополнительное обследование самолета, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию. При осмотре воздушного судна повреждений не было выявлено.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет SSJ-100, летевший из Москвы, при посадке в Ульяновске едва не допустил столкновение со снегом на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел минувшей ночью. Пилот воздушного судна после применения реверса усомнился в состоянии лайнера и провел контрольный замер. В результате был обнаружен бруствер из снега на полосе.