В Ульяновске самолет при посадке чуть не врезался в снег

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы, при посадке в Ульяновске едва не допустил столкновение со снегом на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел минувшей ночью. Пилот воздушного судна после применения реверса усомнился в состоянии лайнера и провел контрольный замер. В результате был обнаружен бруствер из снега на полосе, передает РЕН ТВ.

В итоге самолет самостоятельно зарулил на стоянку. Внешние повреждения отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что в самолет, летевший по маршруту Казань — Сочи, попала молния.