Новости общества

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ульяновске самолет при посадке чуть не врезался в снег

11:14, 26.03.2019
В Ульяновске самолет при посадке чуть не врезался в снег
Фото: realnoevremya.ru

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы, при посадке в Ульяновске едва не допустил столкновение со снегом на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел минувшей ночью. Пилот воздушного судна после применения реверса усомнился в состоянии лайнера и провел контрольный замер. В результате был обнаружен бруствер из снега на полосе, передает РЕН ТВ.

В итоге самолет самостоятельно зарулил на стоянку. Внешние повреждения отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что в самолет, летевший по маршруту Казань — Сочи, попала молния.

ОбществоБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров