Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Кличко обратил внимание на то, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы по отдельности, причем каждый в «своей лаборатории». Экс-чемпион мира отметил, что если бы спортсмены так сдавали тест на допинг, то были бы все суперменами.

«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по проверенному методу в международной организации WADA», — написал Кличко на своей странице в Facebook.



Экс-чемпион мира призвал кандидатов «довериться профессионалам» и пообещал помочь в организации тестирования, «чтобы это не выглядело так кустарно».

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины. Зеленский прошел экспертизу в клинике «Евролаб», Порошенко — в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийский». Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.