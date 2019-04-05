Новости экономики

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Саратовская область получит более 900 млн рублей на развитие культуры по нацпроекту

14:35, 05.04.2019
Саратовская область получит более 900 млн рублей на развитие культуры по нацпроекту
Фото: pixabay.com

Саратовской области намерены выделить до 2024 года более 900 млн рублей на нацпроект «Культура», сообщает ТАСС.

Отмечается, что средства в основном будут направлены из федерального бюджета. Основная цель, которой нужно добиться, — увеличение числа жителей, которые посещают учреждения культуры, например театры, библиотеки. В частности, в регионе запланировано создание шести виртуальных концертных залов.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении 700 млн рублей на создание муниципальных библиотек, сообщает «Российская газета». Планируется, что в 2019 году появятся 110 модельных муниципальных библиотек в 38 регионах страны. Согласно распоряжению правительства РФ Татарстан получит 10 млн рублей.

ЭкономикаБюджетОбществоКультураВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров