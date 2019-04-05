Саратовская область получит более 900 млн рублей на развитие культуры по нацпроекту

Саратовской области намерены выделить до 2024 года более 900 млн рублей на нацпроект «Культура», сообщает ТАСС.

Отмечается, что средства в основном будут направлены из федерального бюджета. Основная цель, которой нужно добиться, — увеличение числа жителей, которые посещают учреждения культуры, например театры, библиотеки. В частности, в регионе запланировано создание шести виртуальных концертных залов.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении 700 млн рублей на создание муниципальных библиотек, сообщает «Российская газета». Планируется, что в 2019 году появятся 110 модельных муниципальных библиотек в 38 регионах страны. Согласно распоряжению правительства РФ Татарстан получит 10 млн рублей.