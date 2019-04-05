ХК «Нефтехимик» провел мастер-класс в Мензелинске для местных «Кречетов» (ВИДЕО)
Нижнекамский «Нефтехимик» который завершил выступление в сезоне 2018/2019 в конце февраля, продолжает свой поход по ближайшим районам и городам.
На этот раз хоккеисты «волков» отправились в Мензелинск, чтобы провести мастер-класс для местных юных игроков из «Мензелинских кречетов». В местный спорткомплекс «Юность» приехали защитники Алексей Волгин и Александр Брынцев и нападающий Марат Хайруллин.
Материалы предоставлены пресс-службой ХК «Нефтехимик». СпортХоккей Татарстан
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