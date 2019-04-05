ХК «Нефтехимик» провел мастер-класс в Мензелинске для местных «Кречетов» (ВИДЕО)

Нижнекамский «Нефтехимик» который завершил выступление в сезоне 2018/2019 в конце февраля, продолжает свой поход по ближайшим районам и городам.

На этот раз хоккеисты «волков» отправились в Мензелинск, чтобы провести мастер-класс для местных юных игроков из «Мензелинских кречетов». В местный спорткомплекс «Юность» приехали защитники Алексей Волгин и Александр Брынцев и нападающий Марат Хайруллин.



