В Татарстане возбудили дело после гибели трех человек от отравления неустановленной жидкостью

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что незадолго до смерти погибшие употребляли жидкость, одним из компонентов которой была так называемая «незамерзайка». По предварительным данным, жидкость была приготовлена на одном из складских помещений в Пестречинском районе республики.

Сейчас проводятся обыски на месте производства и складирования «незамерзайки». Изъята партия фальсифицированной продукции. Лица, причастные к ее приготовлению, доставлены на допрос к следователю. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Напомним, что по итогам 11 месяцев прошлого года в Татарстане зарегистрировали 490 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.