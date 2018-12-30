В Татарстане за 11 месяцев снизилось число алкогольных отравлений

По итогам 11 месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировали 490 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 23,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как рассказала в интервью ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, в основном случаи отравления алкоголем затронули лиц в возрасте 18 лет и старше (89,6%), из которых большинство (80,8%) — мужчины. Среди отравившихся есть и подростки (4,7%), а также дети младше 14 лет (5,7%).

Отмечается, что большинство алкогольных отравлений приходится на этанол.

Ранее сообщалось, что в Самарской области снизилась смертность от онкологии и отравления алкоголем.