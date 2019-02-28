Daimler и BMW начали совместную работу по разработке автопилота

Фото: Максим Платонов

Автоконцерны Daimler AG и BMW Group заявили о начале долгосрочного стратегического сотрудничества в сфере разработки технологий автоматизированного вождения, сообщает «Коммерсант».

Между компаниями подписан меморандум о совместной работе в этом направлении. В планах обеспечить в середине следующего десятилетия широкое распространение этих технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иннополисе запустили беспилотное такси. На открытии запуска заявлялось, что гибрид «Тойота» будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Движение в Иннополисе оживленным не назовешь, тем не менее юридически — это город, поэтому, говоря о первом в Европе, «Яндекс» не преувеличивает. Первым пассажиром автобеспилотника стал Рустам Минниханов.