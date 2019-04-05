Новости бизнеса

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Turkish Airlines увеличила количество рейсов Казань — Стамбул

12:37, 05.04.2019
Turkish Airlines увеличила количество рейсов Казань — Стамбул

В пятницу, 5 апреля, авиакомпания Turkish Airlines запустила дополнительный рейс по маршруту Казань — Стамбул. Количество рейсов доведено до шести в неделю.

Летом перевозчик планирует добавить еще один рейс, чтобы вылеты выполнялись ежедневно.

«В то же время начиная с 1 июля данный рейс будет выполняться также по воскресеньям, то есть на ежедневной основе», — говорится в сообщении пресс-службы Казанского аэропорта.

Самолет вылетает из Казани в 01.55 и прибывает в Стамбул в 05.50. Обратно лайнеры отправляются в 21.15. Посадка в Казани — в 01.00 следующих суток.

Ранее Turkish Airlines планировала запустить ежедневные рейсы в Стамбул с июня.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров