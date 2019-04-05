Во Франции на торги выставят трон Наполеона

Аукционный дом Osenat выставит на торги трон Наполеона.

Лот будет разыгран 7 апреля в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло, где весной 1814 года отрекшийся от престола император прощался со своей гвардией. Начальная цена — 80 тысяч евро.

Эксперты изучали трон в течение шести месяцев и полностью уверены в его подлинности, пишет газета Liberation.

По свидетельству мецената, кресло было завещано ему французским родственником, который входил в круг приближенных императора. До этого считалось, что у Наполеона было пять тронов. Все они находятся во Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Казани продает старинную Библию за 500 тысяч рублей.