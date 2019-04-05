«Татфондбанк» в лице АСВ подал иски о банкротстве двух казанских компаний

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, подало в Арбитражный суд РТ два иска о банкротстве компаний из Казани.

Первый иск направлен в отношении ООО «АюБи». Исковое заявление поступило в первую инстанцию 4 апреля. Сумма исковых требований составляет 20,6 млн рублей. Основным видом деятельности ООО «АюБи», согласно открытым источникам, является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Второй иск ТФБ подан к ООО «Пычак», которое занимается производством ножевых изделий и столовых приборов. Сумма исковых требований превышает 1,3 млн рублей.

Ранее «Татфондбанк» в лице АСВ подал иск к ООО «Содружество» на 8,1 млн рублей.