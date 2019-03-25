«Татфондбанк» в лице АСВ подал иск к ООО «Содружество» на 8,1 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего АСВ подало исковое заявление к ООО «Содружество». Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

ООО зарегистрировано в селе Нармонка Тетюшского района. Сумма исковых требований — 8 млн 191 тысяча 607 рублей 35 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в Самаре подтвердил решение Арбитражного суда Татарстана, который в конце декабря 2018 года отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и АО «Татспиртпром» на 574 млн рублей. Таким образом, жалоба Агентства по страхованию вкладов оставлена без удовлетворения, следует из картотеки арбитражных дел.