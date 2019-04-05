Эксперт спрогнозировал повышение курса доллара до 66 рублей

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в интервале 65—66 рублей за 1$, но и не исключает его ослабления выше 66 руб./долл.



Минфин с 5 апреля по 13 мая сократит покупки валюты до 11.6 млрд рублей в день (в сумме 255.4 млрд руб.), что окажет поддержку отечественной валюте. Одновременно с этим растет геополитическая напряженность и наблюдается отток капитала: инвесторы уходят из ОФЗ. Также аналитики Ак Барс Банка видят определенную активность крупных игроков, действия которых направлены на ослабление курса национальной валюты

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 65,10—65,85 рубля за 1$.



Вчера рубль закрылся на отметке в 65,42 руб./долл. Ослабление рубля было связано с кратковременным укреплением доллара на фоне позитивной статистики по обращениям за пособием по безработице.

Нефть предприняла вторую попытку штурма отметки в 70 долл./бар. и вечером на максимуме достигла 70,02 долл./бар., но задержаться на этой отметке на смогла на волне распродаж. Причиной массовых распродаж стала публикация данных о резком росте товарных запасов в США. Так, запасы нефти в США за неделю выросли на 7,24 млн бар. и достигли 449,52 млн баррелей. Пока лишь статистика из США не дает нефтяным котировкам плотно закрепиться на уровне в 70 долл./бар.

Добавим, что Всемирный Банк снизил прогноз по росту экономики РФ с 1,5% до 1,4% на фоне низких мировых цен на нефть. Прогноз на 2020 и 2021 годы остался на уровне в 1,8%.

Сегодня состоится заседание министров финансов еврозоны и будет опубликован блок статистики по Японии и США. Рубль продолжит находиться в ожидании триггера, чтобы выйти из узкого диапазона.

