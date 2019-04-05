Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро

Член совета директоров ФК «Спартак» Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, в общую стоимость «Спартака» входит инфраструктура, игроки, тренеры, сотрудники с их зарплатами, а также права на бренд.

«Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно», — подчеркнул Федун.

В настоящее время бюджет клуба составляет 100 млн евро ежегодно.

Напомним, ранее Федун предложил реформы для российского футбола.