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Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро

06:22, 05.04.2019
Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро
Фото: pixabay.com

Член совета директоров ФК «Спартак» Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, в общую стоимость «Спартака» входит инфраструктура, игроки, тренеры, сотрудники с их зарплатами, а также права на бренд.

«Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно», — подчеркнул Федун.

В настоящее время бюджет клуба составляет 100 млн евро ежегодно.

Напомним, ранее Федун предложил реформы для российского футбола.

СпортФутбол
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